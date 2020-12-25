لمواجهة كورونا.. التأمين الصحي يُخفّض العمالة في الديوان العام والجهات التابعة

قرر الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، خفض العمالة داخل الديوان العام والجهات التابعة للهيئة بنسبة 50 % لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشدد رئيس الهيئة في تعليمات دورية صادرة اليوم، بحظر منح الإجازات للأطقم الطبية ويشمل ذلك الإجازات المرضية إلا من خلال اللجان الطبية للهيئة العامة للتأمين الصحي.





وأكد رئيس الهيئة على منع إقامة الاجتماعات الدورية إلا من خلال الفيديو كونفرانس، وعقد لجان التظلمات في المحافظات فقط، ومنع السفر للمنتفعين، على أن تُفعَّل القرارات بداية من 28 ديسمبر الجاري.