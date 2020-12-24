بالتاتو وفستان مكشوف .. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة





وشاركت لقاء الخميسي جمهورها بالصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصور.





وتألقت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون الرمادي الفاتح على أحدث صيحات الموضة، بصيحة الكت لتظهر بالاكتاف المكشوفة والطويل المنسدل لأسفل، مرصعًا بالأزرار الذهبية على منطقة الصدر.





وخطفت لقاء الخميسي الأنظار بتسريحة شعرها البني القصير بطريقة بسيطة غير مكلفة ولم تضع به الاكسسوارات.





وأما من الناحية الجمالية، برزت جمال ملامحها بالمكياج الناعم، ففضلت أن تضع اللون البني اللامع كآيشادو أعلى العين، مع اللون البني الهادئ في الشفاه، فيما برزت جمال وجنتيها بالبلاشر الترابي.





وأثارت الجدل، بظهورها بالتاتو المرسوم على الكتف واليد.





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