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فن

الممثل الإماراتي أحمد عبدالرزاق ينضم لأبطال الشنطة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:57 م
الممثل الإماراتي
الممثل الإماراتي أحمد عبدالرزاق
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سعيد فراج
انضم الممثل الإماراتي أحمد عبدالرزاق لأسرة فيلم "الشنطة" الذي يتم تصويره حاليا بدبي، والمقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.

من جانبه أعرب الممثل أحمد عبدالرزاق عن سعادته الغامرة لانضمامه لفيلم الشنطة وقال : أنا سعيد بالاشتراك في عمل مصري مثل فيلم الشنطة  لأن السينما المصرية سينما رائدة في المنطقة العربية.

أضاف عبدالرزاق: مايزيد سعادتي أنني أتعاون مع منتج كبير وهو صفوت غطاس ومؤلف كوميدي كبير أعماله تتحدث عنه وهو الفنان تامر عبدالمنعم ومخرج كبير وهو اأحمد البدري ونجوم لهم ثقلهم الفني مثل الفنان بيومي فؤاد والفنانة شيرين.

فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، الطفلة بيزي ،  وظهور خاص للنجم محمد لطفي إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.
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