الممثل الإماراتي أحمد عبدالرزاق ينضم لأبطال الشنطة

انضم الممثل الإماراتي أحمد عبدالرزاق لأسرة فيلم "الشنطة" الذي يتم تصويره حاليا بدبي، والمقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.





من جانبه أعرب الممثل أحمد عبدالرزاق عن سعادته الغامرة لانضمامه لفيلم الشنطة وقال : أنا سعيد بالاشتراك في عمل مصري مثل فيلم الشنطة لأن السينما المصرية سينما رائدة في المنطقة العربية.





أضاف عبدالرزاق: مايزيد سعادتي أنني أتعاون مع منتج كبير وهو صفوت غطاس ومؤلف كوميدي كبير أعماله تتحدث عنه وهو الفنان تامر عبدالمنعم ومخرج كبير وهو اأحمد البدري ونجوم لهم ثقلهم الفني مثل الفنان بيومي فؤاد والفنانة شيرين.



