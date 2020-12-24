محافظ كفر الشيخ يعد بتوفير فرصة عمل لوالد الطفلة المصابة بثقب في القلب

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن والد الطفلة جيهان السعيد عبدالحميد خليل 4 سنوات، التي تعاني من ضمور فى المخ والعصب البصرى وثقب بالقلب يعمل عاملا باليومية ويعاني من عدم استقرار الدخل.

وتابع محافظ كفر الشيخ خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه سيتم توفير فرصة عمل له بأجر ثابت لمواجهة أعباء الحياة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها.





وأضاف جمال نور الدين، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالة ويأمل تحسن حالتها الصحية خلال الأيام القادمة.