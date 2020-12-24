شاهد .. كيف احتفل البنك المصرى الخليجى بأعياد رأس السنة بشكل مبتكر

احتفل البنك المصرى الخليجى ( اى جي بنك ) باعياد الكريسماس وراس السنة بشكل مختلف ومبتكر وظهر بابا نويل وسط العاملين وقام بتوزيع الورود على جميع الموظفين فى الفروع المختلفة للبنك .

ويعتبر البنك المصري الخليجي من اهم البنوك المصرفية الصاعدة الواعده في مصر التى تقدم العديد من الخدمات المختلفة من المواطنين.

تأسس البنك في عام 1981 بموجب قانون الاستثمار رقم 43 / 1974 وتعديلاته ..و لقد نما البنك المصري الخليجي بشكل تلقائي و نسبة كبيرة من الاستقرار على مر السنين.

واتبع البنك استراتيجية التوسع عن طريق التعاون في المشاريع مع قادة السوق في مختلف القطاعات وكل ذلك انعكس على اضافة قيمة للسوق المصري .

وتعتمد رؤية البنك المصري الخليجي على توفير تجربه معاصره تضع الشباب في قلب اولويات المؤسسة ..ويستلم البنك فلسفته وقراراته بصفة مستمرة من واقع ثلاث قيم وهى : الأولوية للشباب وروح الريادة وشغف فريق العمل .