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منوعات

شاهد .. كيف احتفل البنك المصرى الخليجى بأعياد رأس السنة بشكل مبتكر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
احتفل البنك المصرى الخليجى ( اى جي بنك ) باعياد الكريسماس وراس السنة بشكل مختلف ومبتكر وظهر بابا نويل وسط العاملين وقام بتوزيع الورود على جميع الموظفين فى الفروع المختلفة للبنك .

ويعتبر البنك المصري الخليجي من اهم البنوك المصرفية الصاعدة  الواعده في مصر التى  تقدم العديد من الخدمات المختلفة من المواطنين.

 

 تأسس  البنك في عام 1981 بموجب قانون الاستثمار رقم 43 / 1974 وتعديلاته ..و لقد نما البنك المصري الخليجي بشكل تلقائي و نسبة كبيرة من الاستقرار على مر السنين.

 

 واتبع  البنك استراتيجية التوسع عن طريق التعاون في المشاريع مع قادة السوق في مختلف القطاعات وكل ذلك انعكس على اضافة قيمة للسوق المصري .

 

وتعتمد رؤية  البنك المصري الخليجي على توفير تجربه معاصره تضع الشباب في قلب اولويات المؤسسة ..ويستلم البنك فلسفته وقراراته بصفة مستمرة من واقع ثلاث قيم وهى :  الأولوية للشباب وروح الريادة وشغف فريق العمل . 

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