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أخبار العالم

العاهل الأردني مهنئا بأعياد الميلاد : ندعو الله أن يرفع فيه الوباء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:44 م
ملك الأردن
ملك الأردن
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محمود نوفل
أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن آماله بأن يكون العام الجديد عام خير وان يتم القضاء علي وباء كورونا المستجد. 

جاء ذلك في تغريدة للعاهل الأردني علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة توتير حيث : ‏عيد ميلاد مجيد لإخواني وأخواتي المسيحيين، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام.

وأضاف في تغريدته قائلا :  عام جديد مبارك ندعو الله أن يرفع فيه الوباء عن الأردن والعالم أجمع، لتطمئن القلوب والنفوس وتعود مجتمعة.


وكانت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، قد أعلنت تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و29 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وبذلك تكون الأردن قد سجلت حتى الآن 283 ألفا و690 إصابة بفيروس كورونا، و3681 حالة وفاة بالفيروس. 

وكشفت وزارة الصحة الأردنية، عن إحتمالية وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في البلاد، مشيرة إلى تنفيذ إجراءات وقائية جديدة في حالة اكتشاف حالات. 
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