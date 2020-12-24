أبطال «ريما» يبدأون المنافسة على شباك تذاكر موسم رأس السنة ..صور

نظمت امس وكالة اعلاميين الفن المصري EAMA العرض الخاص لفيلم الاثارة الجديد «ريما» بمجمع سينمات بورتو كايرو بالتجمع الاول وسط اتباع كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يعد الفيلم ثاني انتاج سينمائي للمنتج عمرو طنطاوي والذي اعرب عن سعادته لمواصلة الشركة انتاجها وتطورها عاما بعد عام بشهادة كل الحضور بعد مشاهدة فيلم «ريما» خاصة على مستوى الاداء التمثيلي المتجسد في الفنان الكوميدي محمد ثروت والذي اثبت بجدارة قدرته على لعب ادوار الشر ببراعة، والفنان ايهاب فهمي والذي استطاع تجسيد شخصية الشيخ الصوفي ببساطة شديدة لمست القلوب، وكذلك في الفنانة القادمة بقوة الطفلة ريم عبد القادر والتي تنبأت بنجاح الفيلم رغم ظروف الكورونا.





واعلن طنطاوي عن مشروع سينمائي جديد في عام 2021 سيتم التحضير له بعد الاطمئنان على ايرادات فيلم «ريما» بعد اول اسبوع من عرضه في مصر والدول العربية مفتتحا بذلك موسم افلام رأس السنة.





حضر العرض الخاص معظم ابطال الفيلم وهم: الطفلة ريم عبد القادر، محمد ثروت، ايهاب فهمي، منى جمال، احمد امام واية سليم، والمطرب وائل الفشني، والوجوه الجديدة: شهد شوقي، ميشيل مساك، وقد تغيب عن العرض: الفنانة اللبنانية مايا نصري والفنان السعودي عبد الحميد العوام نتيجة غلق المطارات بسبب انتشار مرض كوفيد-19، بالإضافة الى حضور مجموعة كبيرة من الفنانين لتهنئة ابطال العمل وهم: نضال الشافعي، صفاء جلال، شريف باهر، احمد جمال سعيد، محمد عز، احمد التهامي، رامي وحيد، عمرو مهدي، سهير رجب، محمود فارس، عماد الراهب، مهند حسني، هاجر الشرنوبي، شريف نجم، احمد عبد العزيز، عمرو يسري، برلنتي فؤاد، محمد صلاح ادم، والمخرج سامح مصطفى، والمطربين: ميساء و اسلام ساسو، والاعلامية فيروز المرزوقي، واليوتيوبرز: حليم وامل و أحمد الشبكشي، وشريهان ستين ملكة جمال مصر للسياحة لعام 2016.





الجدير بالذكر ان فيلم «ريما» تصنيفه العمري لسن 16 عاما فيما فوق وتدور احداثه في إطار تشويقي، حول فتاة صغيرة تدعى «ريما» لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟، والفيلم بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، ريم عبد القادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي، محمد جمعة، احمد فتحي، عبد الحميد العوام، مريم البحراوي، جرافيك وافيشات احمد عامر، موسيقى تصويرية مودي، تصوير احمد عاشور، لاين بروديوسر عبد العزيز السليمان، منتج فني مدحت لبيب، الاشراف على الانتاج: كمال علي السيد وهشام رضا واسلام مارو، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.



