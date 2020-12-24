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رياضة

كريستيانو رونالدو يحتفل مع اسرته بالكريسماس .. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصورة جديدة مع عائلته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر برفقة صديقته عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا واسرته، في أجواء الاحتفال بعيد بالكريسماس.

 

وعلق كريستيانو رونالدو، قائلا: " عيد ميلاد مجيد أتمنى للكل السعادة حول العالم وقبل كل شيء أنه لا يوجد نقص في الصحة والحب في منازلنا ️".

 

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو احتفل بإتمامه 100 مباراة بقميص فريق يوفنتوس الإيطالي، بتسجيل هدفين في شباك جنوى على طريقته المعتادة بالذهاب للجماهير وعمل الحركة المفضلة له.     

 

وقاد كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إلى الفوز على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء، في الدقيقتين الثامنة والسبعين والتاسعة والثمانين، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة، بعد مرور 11 جولة.

 

وبهدفيه في شباك جنوى، رفع رونالدو رصيده من الأهداف بقميص يوفنتوس إلى 79 هدفًا خلال 100 مباراة، بينما صنع 19 هدفًا، ليصل إجمالي مساهماته المباشرة في الأهداف إلى 98 هدفًا خلال 100 مباراة.  

 

سجل رونالدو 28 هدفًا وصنع 11 هدفًا في مختلف المسابقات خلال موسمه الأول مع يوفنتوس، بينما رفع رصيده إلى 37 هدفًا وصنع سبعة أهداف في موسم 2019 /2020، والذي شهد تحطيمه رقمًا تاريخيًا.   

 

وأصبح رونالدو أكثر لاعبا يسجل أهدافًا في موسم واحد طوال تاريخ يوفنتوس، كما عادل رقمًا عمره 86 عامًا، بعدما سجل 31 هدفًا في دوري الدرجة الدرجة الأولى الإيطالي، وهو الرقم الذي يعود إلى فيلتشي بوريل في موسم 1933 / 1934. 

 

رقم قياسي آخر سجله الأسطورة البرتغالي خلال الموسم الماضي، حيث سجل أهدافًا في 11 مباراة متتالية بدوري الدرجة الأولى، متجاوزًا رقم المهاجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيجيه، الذي هز الشباك في تسع مباريات متتالية خلال موسم 2005 /2006. 

 

في الموسم الحالي قدم رونالدو الذي اقترب من حاجز 36 عامًا انطلاقة جنونية، رغم غيابه عن الفريق في بعض المواجهات بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث سجل 12 هدفًا في عشر مباريات بمسابقتي دوري الدرجة الأولى الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. 

 

وسجل رونالدو ثمانية أهداف خلال ست مباريات بالدوري المحلي، بينما سجل أربعة أهداف خلال أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفًا في المسابقة القارية.  وعلى صعيد الألقاب ساهم النجم البرتغالي في تتويج يوفنتوس بثلاثة ألقاب محلية خلال الموسمين الماضيين، حيث حافظ الفريق على لقب دوري الدرجة الأولى، كما قاد الفريق للتتويج بالسوبر الإيطالي في موسمه الأول

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