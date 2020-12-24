بعد الاعتراف بسيادة المغرب.. أمريكا تعلن بدء إنشاء قنصلية في الصحراء الغربية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.





وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يسعدني الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، وتواجد افتراضي بعد أن يبدأ تدشينه على الفور".





وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة".





يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، والوصول إلى اتفاق بين المغرب وإسرائيل لتطبيع للعلاقات الدبلوماسية.





واعتمدت الولايات المتحدة، خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية، وذلك بعد اعتراف ترامب بسيادة المملكة عليها.





ورحبت عدد من الدول بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل الأراضي المغربية.