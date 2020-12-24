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«رفعت راس مصر فوق».. شاهد رسالة مروة عبد الله لزوجها بيج رامي عقب وصوله إلى مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:02 م
مروة عبد الله زوجة
مروة عبد الله زوجة البطل بيج رامي
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كـريـم الـخـطـيـب
وجهت مروة عبد الله زوجة البطل ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» رسالة لزوجها بعد وصوله إلى أرض الوطن مصر، قادما من نيويورك عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

قالت مروة في رسالتها لزوجها: «كفيت ووفيت وعملت اللي عليك ورفعت رأسك لفوق واسم مصر أمام العالم».

وعبرت «مروة عبد الله» عن سعادتها عقب تتويجه ببطولة مستر أولمبيا 2020، مضيفة: «بعد إعلان نتيجة الفوز لم أشعر بنفسي وذهبت إلى عالم آخر تأثرا بالفرحة التي لا توصف».

وقالت «مروة عبد الله» إن «بيج رامي» عمل على نفسه كثيرا، وما وصل إليه الآن نتيجة تعب وسنين طويلة ويستحق هذه البطولة عن جدارة، مضيفة أن رامي عادة بعد انتهاء أي بطولة ينسى الماضي ويفكر في القادم.

وأضافت زوجة البطل ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» أن التحضيرات التي يجهزها رامي في كل بطولة تأخذ وقتا ومجهودا كبيرا جدا، مؤكدة أن رامي لديه حماس وقوة وإصرار على المشاركة في بطولات كمال الأجسام المختلفة لتحقيق المراكز المتقدمة.

وأشارت إلى أنه كان هناك حفاوة استقبال كبيرة جدا من الجمهور ووسائل الإعلام، مؤكدة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية وقفوا معه تقديرا له على فوزه باللقب، متابعة : «بشكر الدولة والقيادة السياسية على تكريم رامي».

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
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