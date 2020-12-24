realme Egypt:حققنا 1.5 مليون وحدة بيع خلال 2020

في التوقيت الذي ألقت فيه التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كوفيد- 19 بظلالها على عام بلغت نسبتها 157٪ خلال الربع الأول من 2020، لنصبح العلامة التجارية العالمية الوحيدة للهواتف الذكية التي حققت نموًا مضاعفًا مقارنة بالعام السابق 2019.

انجازات عالمية غير مسبوقة

خلال الاحتفالية التي نظمتها realme، لاستعراض نجاحاتها في عام 2020، كشف محمود طه مديرإدارة التسويق، والمتحدث الرسمي باسمrealme مصر أن الشركة نجحت في زيادة حصتها من سوق الهواتف الذكية على مستوى العالم، وذلك بكسر حاجز الـ 50 مليون مستخدم في 61 سوقا عالمية، مشيرا إلى أنrealme لديها 68 ألف موزع معتمد لمنتجاتها حول العالم ،منهم 5 ألاف موزع في مصر فقط، مشيرا الى أن الشركة حافظت على ترتيبها السابع عالميا بين الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، كما نجحت في اعتلاء منصة أكبر 5 شركات مبيعا للهواتف الذكية في جنوب شرق أسيا، والمرتبة الأولى في السوق الفلبينية، لتصبح العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم دون منافس.

وقال طه أنrealmeكانت من أوائل العلامات التجارية على مستوى العالم التي أطلقت تقنية الشحن السريع ULTRA DART بقوة 125 واط والتي يمكنها شحن 33% من بطاريات الهواتف الذكية خلال أول 3 دقائق، دون ارتفاع حرارة الهاتف سواء من الداخل أو الخارج.

وكشف طه أن realme العالمية تعاقدت مع الفنان العالمي مارك والش رسام الشخصيات الكارتونية للعمل كمستشار إبداعي لأستديوهات ريلمي realme Design Studio، بهدف تصميم أول "تميمة" دعائية للشركة وهي القط realmeow.

نجاحات مصرية

وأكد طه أنrealme حققت نموا كبيرا في السوق المصري خلال 2020، واحتلت فيه المرتبة الرابعة بين شركات الهواتف الذكية بحصة سوقية تبلغ 13.8٪ وذلك وفقًا لتقرير مؤسسة IDC ،لافتًا إلى أنه تم بيع 1.5 مليون جهاز ذكي منذ بداية عام 2020 ليصل عدد مستخدمي أجهزة realme في مصر إلى 2 مليون مستخدم، موضحًا أن هذه الطفرة كانت بفضل ما تقدمه الشركةمن منتجات تتميزبجودة المكونات،واحدث تقنيات التصنيع، والتشغيل بالإضافةللتصميمات الثورية التي تلبي طموحات جميع المستخدمين وخاصة الشباب الذين تضعهم الشركة على رأس أولوياتها.

وفى مجال المسئولية المجتمعية قال طه أنrealme كانت سباقة فى ترسيخ إستراتيجيتها الهادفة إلى دعم الشباب عن طريق إطلاق مسابقة بالتعاون مع جريدة عالم رقمي لدعم شباب المبتكرين والمبدعين في جامعتي كفر الشيخ والمنصورة تحت عنوان"حملة الإبداع والابتكار".

كنا الأوائل

وأكد مدير التسويق بــrealmeأن الشركة كانت الأولى في مصر التي تعزز هواتفها من الفئة المتوسطة بمعامل تحديث للشاشة بقدرة 90 هيرتز في هاتفي ريلمي 6و6pro ،مع شاحن سريع قدرة 33 واط، فضلا عن كونهاالاولىالتىأطلقت في السوق المصري أول معالج من سلسلة G في realme C3 & 6i الملقب بوحش الألعاب، وذلك في حدث كان الاول من نوعه الذي يتم بثه عبر الانترنت، مشيرا الى أن realme كانت أول شركة هواتف ذكية فى مصر يحصل هاتفها realme X3 Superzoomالملقب بـ"صائد النجوم" على شهادة معتمدة من المرصد الفلكي الوطني في مصر، وذلك بعد اختبار قدرة التقريب التى تتميز بها كاميرا الهاتف 60X zoom

وأضاف طه أن realmeكانت الأولى في مصر التي تدعم هواتف الفئة الاقتصادية ببطاريات عملاقة، قدرة 6000 ميللي أمبير في هاتفها C15، وهي أيضا شركة الهواتف الذكية التى أطلقت فى مصر في عالم الشحن السريع في الفئة المتوسطة بتقنية Super Dart بقدرة 65 في هواتف ريلمي7 و7pro.

إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لمنتجات إنترنت الأشياء

كما أعلن محمود طه ان realme ستطرح watch S خلال نهاية 2020 والتي ستأتي بشاشة مستديرة باللمس وتدعم 5 مستويات للسطوع وسعرها سيكون مفاجأة نسبة للخصائص المبهرة. أما عن رؤية realme لمستقبلمنتجات الذكاء الاصطناعي قال المتحدث الرسمي باسمrealme egypt أن الشركة ذهبت الى ما هو أبعد من الهواتف الذكية، وبدأت في تقديم موجة جديدة من التكنولوجيا الذكية في إنترنت الأشياء (IOT) لبناء نظام شامل من الجيل الخامس، موضحا أن realme نجحت في إصدار أكثر من 50 منتج مختلف من منتجات الذكاء الاصطناعي في عام 2020، وابتكرت نظاما جديدا لربط الهاتف الذكي بهذه المنتجات( تليفزيون - سماعة أذن - الساعة الذكية - مكبر الصوت) أو ما يعرف بإستراتيجية الفئة الكاملة 1+4+N بحيث يمكن للمستخدم إدارة جميع هذه الأجهزة والتحكم فيها من هاتفه الذكي.

realme فى2021

وأكد محمود طه أنrealme تخططفى 2021 لإطلاق100منتج للذكاء الاصطناعي حول العالم.وفي مصر نستهدف تحقيق نسبة50٪ نموا في المبيعات،بالإضافة لتغطية عدد من المحافظات الرئيسية بمراكز خدمات جديدة في الإسكندرية، المنصورة، طنطا، أسيوط.

جودة فائقة وتكنولوجيا متقدمة