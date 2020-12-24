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اقتصاد

بالتزكية.. العطار رئيسا لشعبة الأدوات الرياضية بغرفة القاهرة ومرزوق وأديب نائبين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الادوات والاجهزة الرياضية بغرفة القاهرة جلسة لإعادة تشكيل مجلس ادارتها من جديد لدورة 2020 - 2024  حسب لائحة الشعب التجارية بالغرفة.

جاء ذلك في حضور سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ومحمد مهران عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة.

وتم اختيار مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية، وجاء فهد العطار رئيسا للشعبة ومعتز مرزوق ورأفت اديب نائبين اول وثان ومحمد فهمي سكرتيرا عاما للشعبة.

وابدي اعضاء مجلس ادارة الشعبة في ثوبه الجديد ارتياحهم لتشكيل مجلس ادارة الشعبة ومناقشة كل ما يتعلق بهذا القطاع سواء فيما يتعلق بالمعوقات او مقترحات التطوير والتنمية خلال المرحلة القادمة التي تتطلب تكاتف الجهود لمساندة هذا النشاط الذي يضم خبرات كبيرة في هذا المجال.
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