بالتزكية.. العطار رئيسا لشعبة الأدوات الرياضية بغرفة القاهرة ومرزوق وأديب نائبين

عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الادوات والاجهزة الرياضية بغرفة القاهرة جلسة لإعادة تشكيل مجلس ادارتها من جديد لدورة 2020 - 2024 حسب لائحة الشعب التجارية بالغرفة.





جاء ذلك في حضور سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ومحمد مهران عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة.





وتم اختيار مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية، وجاء فهد العطار رئيسا للشعبة ومعتز مرزوق ورأفت اديب نائبين اول وثان ومحمد فهمي سكرتيرا عاما للشعبة.



