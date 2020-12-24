جدل برلماني عن إمكانية حظر التجول ليلة رأس السنة..نائب: أرفض الإغلاق التام لتأثيره على الاقتصاد..وبرلمانى: أؤيد بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

هل تفرض الحكومة حظر التجول ليلة رأس السنة.. صحة البرلمان توضح

برلماني يرفض فرض حظر التجول ليلة رأس السنة.. ويناشد المواطنين: حامل فيروس كورونا يلتزم بيته

مطالب بضرورة فرض حظر التجوال ليلة رأس السنة





سادت حالة من الجدل بين النواب بشأن إمكانية فرض الحكومة حظر التجوال ليلة رأس السنة خوفا من انتشار فيروس كورونا ، حيث اكد البعض رفضهم ان يتم فرض حظر التجول ليلة رأس السنة، خاصة أن هناك عددا من المواطنين سيتضررون من فرض حظر التجول لعدم ممارسة أعمالهم ، فيما أيد البعض فرض حظر التجوال ليلة رأس السنة ، خاصه فى ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.





فى البداية قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن قرار رئيس الوزراء بمنع الإحتفالات والتجمعات فى ليلة رأس السنة لا يعنى فرض حظر التجول في تلك الليلة.





وأضاف المشد لـ"صدى البلد" أن الأجهزة الرقابية ووزارة الداخلية ستكون مسئولة عن منع التجمعات والإحتفالات فى ليلة رأس السنة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه ليس مع الإغلاق التام وفرض حظر التجوال فى ليلة رأس السنة ، نظرا للتبعات الإقتصادية التى من الممكن ان تحدث حال العودة للإغلاق مثلما حدث فى الموجة الأولى لفيروس كورونا.





وقال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لا يؤيد فرض حظر التجول ليلة رأس السنة، خاصة أن هناك عددا من المواطنين سيتضررون من فرض حظر التجول لعدم ممارسة أعمالهم.





وطالب حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وسائل الإعلام بضرورة التركيز على توعية الشعب المصري بضرورة التصدى لفيروس كورونا ، مناشدا من يحمل فيروس كورونا بالبقاء فى المنزل وعدم التجول فى الشارع وألا يتستر على إصابته بكورونا ويصارح ذويه.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ضرورة اتباع المواطنين الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى ضرورة فرض غرامات فورية على كل من لا يرتدى كمامة.





واختلف معهم النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان والذى طالب بضرورة فرض حظر التجوال ليلة رأس السنة ، خاصه فى ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.





وأكد القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإحتفالات والتجمعات فى ليلة رأس السنة فى أماكن مغلقة تساهم فى وجود اختلاط بين المواطنين ، الأمر الذى يجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، وبالتالى فلابد من فرض حظر التجوال.





كان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، علق على قرار فرض حظر التجوال ليلة رأس السنة لمنع التجمعات، بسبب انتشار فيروس كورونا، قائلا إن لجنة الازمات هى من لديها الحق فى أتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.





وأضاف أنه سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة، وأى فندق سيقيم حفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.





وأكد أن هناك 363 مستشفى عزل، والمواطنين عليم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، و أن الجميع الحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، وعدد الإصابات اليوم وصل لـ 911 حالة وعدد الإصابات بكورونا يعبر عن حالة قلق، و الإصابات سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال الأيام المقبل.





واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.





ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.