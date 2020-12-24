اختراق مقاتلات بحرينية للأجواء القطرية.. ما حقيقة ادعاءات الدوحة؟

أكدت وزارة الخارجية البحرينية ان حديث السلطات القطرية عن اختراق مقاتلات بحرينية للأجواء القطرية شائعات لا أساس لها من الصحة علي الإطلاق.









وذكرت الخارجية البحرينية في بيان لها ان ادعاء السلطات القطرية عن قيام أربع مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني باختراق الأجواء القطرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٩ ديسمبر٢٠٢٠م، هو ادعاء لا مسؤول، وعارٍ من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة.









وقالت الوزارة في بيانها : إنه في يوم الأربعاء الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٠م، وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع( ف ١٦) تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة تحديدًا الساعة 15:50 ، قامت الطائرات الأربع بالاندماج في تشكيل جوي واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبورًا بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية.







