تامر أمين ناعيا المستشار أحمد البكري: رجل قضاء نزيه حسن السمعة.. فيديو

نعى الإعلامي تامر أمين، المستشار أ حمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك والذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".





وأضاف تامر أمين: " رجل من رجال القضاء المصري المحترمين وهو رجل قضاء نزيه وكان طاهر اليد وحسن السمعة وكل من تعامل معه أكد أنه آية في الأخلاق والالتزام والاحترام".





وتابع تامر أمين: " الخطيب ومجلس إدارة الأهلي كانوا على رأس المشيعين والمصلين على المستشار أحمد البكري اليوم".





وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.





وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.





وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.