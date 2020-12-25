غدا والأحد .. انقطاع الكهرباء عن 14 منطقة بأسيوط

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط، عن إنقطاع التيار الكهربائي غدا السبت وبعد غد الأحد عن 14 منطقة لإجراء أعمال صيانة.
اقرأ أيضا :
وقالت رئاسة مركز ومدينة منفلوط عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، انه بناء على الاشاره الوارد من هندسة كهرباء منفلوط بانه سيتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال صيانه بمغذى أم القصور الجزيرة يومي السبت والأحد القادمين من الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا عن المناطق التالية "
أم القصور – مستشفي عماد عبد النبي – مصنع الزيوت – كوم ممشاع – عمليه مياه ام القصور – جزيره المعابده – الطاميه – ابوعابد – عزبه الاكسان – عزبة الشيخ مبارك – عزبة حليم – الصهريج – كوم الشهيد – الشيخ الخراشى".
وفي سياق آخر ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة مكبرة لنظافة وكنس وتجميل شوارع وميادين بحي غرب وحي شرق مدينة أسيوط وذلك بمشاركة مسئولي الحي والنظافة والتجميل والإشغالات بالحييّن وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة واللوادر والجليدر وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة.
حيث استهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين من بينها المنطقة المحيطة بجامعة الأزهر والطريق المؤدي إلى عزبة خلف خلف سور جامعة الأزهر ومنطقة الوليدية ومنطقة ميدان أسماء الله الحسنى بالأزهر وحتى مديرية الصحة وعدد من شوارع منطقتي الأربعين والمعلمين حيث تم رفع القمامة والمخلفات من مناطق التجمعات وكنس الشوارع بسيارات الكنس الآلي وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين.