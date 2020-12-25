غدا والأحد .. انقطاع الكهرباء عن 14 منطقة بأسيوط

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط، عن إنقطاع التيار الكهربائي غدا السبت وبعد غد الأحد عن 14 منطقة لإجراء أعمال صيانة.





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وقالت رئاسة مركز ومدينة منفلوط عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، انه بناء على الاشاره الوارد من هندسة كهرباء منفلوط بانه سيتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال صيانه بمغذى أم القصور الجزيرة يومي السبت والأحد القادمين من الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا عن المناطق التالية "

أم القصور – مستشفي عماد عبد النبي – مصنع الزيوت – كوم ممشاع – عمليه مياه ام القصور – جزيره المعابده – الطاميه – ابوعابد – عزبه الاكسان – عزبة الشيخ مبارك – عزبة حليم – الصهريج – كوم الشهيد – الشيخ الخراشى".









وفي سياق آخر ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة مكبرة لنظافة وكنس وتجميل شوارع وميادين بحي غرب وحي شرق مدينة أسيوط وذلك بمشاركة مسئولي الحي والنظافة والتجميل والإشغالات بالحييّن وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة واللوادر والجليدر وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة.