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أخبار العالم

حدث مرة منذ آلاف السنين.. العلماء يحذرون من تسونامي هائل يضرب سواحل إسرائيل​​

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:10 م
تسونامي خطير يهدد
تسونامي خطير يهدد سواحل البحر المتوسط
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على صالح
وجد علماء الآثار والجيولوجيون من جامعة كاليفورنيا سان دييجو وجامعة حيفا دليلًا واضحًا على وقوع كارثة هائلة على "ما يُعرف اليوم بالشاطئ الشمالي لإسرائيل" منذ آلاف السنين، وفقًا لتقرير هآرتس.

وبحسب الصحيفة العبرية، قام فريق البحث بهذا الاكتشاف أثناء دراسته للتاريخ الجيولوجي في محيط تل دور، وهي مستوطنة قديمة على شاطئ البحر جنوب حيفا.

وأثناء استخراج وفحص نوى الرواسب التي سبقت تل دور - التي تأسست حوالي 2000 قبل الميلاد - اكتشف الفريق طبقة بسمك 20-30 سم "تتكون من رمل وشظايا من الأصداف البحرية" محصورة بين "سلسلة طويلة من الرواسب الداكنة".

ولاحظ أحد الباحثين أنه لم يدرك أن البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن ينتج مثل هذه الموجة الهائلة، وحذر من أن التاريخ قد يعيد نفسه.

قال جلعاد شتينبيرج، عالم الآثار الجيولوجي من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "هذا غريب لأنه ليس من المفترض أن نجد رملًا محاصرًا داخل الطين مثل هذا" 

ومع وجود نوى الرواسب الأخرى المستخرجة على طول شاطئ تل دور والتي تعرض طبقة مماثلة ، "يعود تاريخها إلى ما بين 9900 و 9300 عام مضت" ، ومع تقدير الباحثين أن شاطئ البحر "كان من الممكن أن يكون بين 1.5 و 3.5 كيلومتر" في ذلك الوقت ، فإن الفريق خلص إلى أن هذه "المواد البحرية" تم نقلها هناك بواسطة تسونامي.

في حين أن النطاق الدقيق لهذه الكارثة لا يزال غير واضح ، جادل البروفيسور توماس إي. ليفي ، الذي شارك في إدارة مركز الآثار البحرية في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، بأنه "لا بد أنه كان له آثار مدمرة، موضحًا على الأرجح سبب عرض السهل الساحلي الشمالي لإسرائيل "فجوة تسوية" تبلغ حوالي 4000 عام تقريبًا في هذا الوقت.

ومع كون تسونامي تل دور على ما يبدو أقدم حدث من هذا القبيل موثق في البحر الأبيض المتوسط ​​حتى الآن، لاحظ الباحثون أيضًا أنه "تم اكتشاف ما لا يقل عن 23 رواسب تسونامي من 6000 عام على طول سواحل شرق البحر الأبيض المتوسط"، مع ملاحظة شتينبيرج أنه لا أعتقد أن البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن ينتج مثل هذه الموجة الهائلة.

وقال: "تخيل لو حدث شيء مشابه اليوم على ساحل إسرائيل: علينا أن نكون مستعدين لأنه يمكن أن يحدث مرة أخرى بالتأكيد".


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