هشام عناني: غلق النادي الاجتماعي الجديد بالإسماعيلية إهدار للمال العام

قال الدكتور هشام عبدالحميد عناني، مؤسس حزب المستقلين الجدد، إن الطعن الذي تقدم به ضد رئيس النادي الإسماعيلي، جاء بسبب غلق النادي الاجتماعي الجديد بأرض النخيل، والذي تم تنفيذه بدعم وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة 27 فدانا بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2019.









وأضاف عناني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تعتبر مشروعات قومية ومهمة للمواطنين، وبالتالي فإن غلق النادي يضيع على الدولة والمواطنين فوائد مختلفة.









وتابع: "يجب أن يكون هناك تقدير لاهتمام الرئيس، والحفاظ على أموال الشعب، فضلًا عن أن النادي الإجتماعي هو المتنفس الوحيد لأعضاء النادي الإسماعيلي نظرًا لتهالك وقدم مبني النادي الحالي بالإضافة لما بهذا النادي من إمكانيات تحقق طفرة ونقلة نوعية للنادي وأعضائه.