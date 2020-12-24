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أخبار البلد

احتفالا بعيد الميلاد .. هاشتاج "ماري كريسماس" يتصدر تويتر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:24 م
الكريسماس
الكريسماس
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ماري_كريسماس احتفالا بعيد الميلاد  المجيد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "‏25 ديسمبر من كل عام نهنئ الجميع حول العالم بأعياد الكريسماس .. مارى كريسماس".

وقال أخرون: "كل عام واخواتنا المسيحيين بخير يارب سنة سعيده على الجميع".

وتشهد المطارات المصرية، استعدادات مكثفة داخل صالات الركاب، احتفالا بالعام الجديد، وسط ظروف استثنائية هذا العام من اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بأنه دائما ما تحرص المطارات المصرية على الاحتفال بالمناسبات المختلفة ، ومنها راس السنة الميلادية، وخاصة بمطارات المدن ذات الجذب السياحي، التي تعتبر وجهة مفضلة للسائحين لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف محروس: احتفالات هذا العام تأتي بعد أن شهد العالم فترة توقف طويلة لحركة السياحة والطيران ، والتي استغرقت عدة شهور بسبب جائحة كورونا ، قبل أن تستأنف مرة أخرى وفق إجراءات إحترازية ووقائية استثنائية ، لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات، وبما يفتح الطريق لاستعادة النشاط من جديد لتعويض جزء من العوائد المالية للمطارات والملاحة الجوية التي لاشك انها تأثرت كثيرا نتيجة فترة التوقف .
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