التضامن: دراسة كافة التشريعات الخاصة بعمل الفنانين لتوفير تأمينات لهم





وأضافت صابرين، خلال "اكسترا نيوز"، أن الذين يتقاضون معاشا من نقابات المهن التمثيلية حوالى 1654 فقط، من أصل 37 ألفا.









وأكدت مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، أنه سيتم دراسة كل التشريعات الحاكمة لعمل الفنانين، لإيجاد مصدر دائما للمعاشات لهم.









ووجه الدكتور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على بحث الحكومة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى.