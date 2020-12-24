التضامن: دراسة كافة التشريعات الخاصة بعمل الفنانين لتوفير تأمينات لهم

قالت ميرفت صابرين، مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، إنه تمت بلورة مطالب النقابات الفنية، أهمها انخفاض المعاش.
وأضافت صابرين، خلال "اكسترا نيوز"، أن الذين يتقاضون معاشا من نقابات المهن التمثيلية حوالى 1654 فقط، من أصل 37 ألفا.
وأكدت مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، أنه سيتم دراسة كل التشريعات الحاكمة لعمل الفنانين، لإيجاد مصدر دائما للمعاشات لهم.
ووجه الدكتور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على بحث الحكومة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى.
وقال زكي خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، |ن النقابة لديها قاعدة بيانات وتصورات لبعض التشريعات الواجب تغييرها لتعظيم المعاشات.
وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن قانون التأمينات موجود بالفعل، وسيتم شرحه لمن هم أقل 50 عاما أنهم ليس من حقهم الاطار التأمينى، معقبا:"النقابة معندهاش مانع من المساهمة بجزء من اشتراك اعضائها، لتوفير معاش لهم فى المستقبل.
وتابع أشرف زكى، أن النقابة لديها تشريعات ايضا لتعظيم موارد النقابة، معقبا: "الناس فاهمة أن الفنانين والممثلين معاهم ملايين، بالعكس دول عدد قليل، احنا بنعانى، لأن عندنا 11 شعبة مهمة أصحابهم معندهمش دخل".
وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن المعاش سيكون حسب رغبة العضو ووفقا للشيخوخة والعجز.