متحدث "الرياضة": اختيار خليفة المستشار البكري وفقا للقانون ولائحة الزمالك

نعى محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، المستشار احمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك الذي وافته المنية اليوم بإصابته بـ فيروس كورونا. متأثرا





وأضاف محمد فوزي في مداخلة هاتفية بالإعلامي تامر أمين في برنامج " اخر النهار " المذاع على قناة " النهار": "وفقا للقانون ولائحة الزمالك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لاختيار خليفة المستشار احمد البكري".





وتابع محمد فوزي: " نادي الزمالك نادي كبير وعريق وجزء كبير من تاريخ مصر الرياضي في كرة القدم".





أما فيما يتعلق بكأس العالم لكرة اليد، قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: " بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر في موعدها وقائمة بمشاركة 31 منتخبا بالإضافة للدولة المنظمة وهي مصر وسوف نبهر العالم بتنظيمها".





وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.





وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.



