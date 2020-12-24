بروتوكول تعاون لتعزيز الإفراج عن الشحنات المستوردة

وقع السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مساء اليوم، بمقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الجمارك "برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد AEO مصر " والهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن تعزيز الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة .

جاء البرو توكول فى إطار التعاون المشترك بين مصلحة الجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتذليل العقبات التى تعوق تيسير حركة التجارة الدولية الدولية وتبسيط إجراءات الإفراج عن الغذاء ، فى ظل ازدياد حجم التدفق التجارى عبر سلسلة الإمداد الدولية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".





وينص البروتوكول على التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد واستيفاء شرط تسجيل الشركات التي تستورد أو تصدر الغذاء لدى الهيئة ضمن شروط الإعتماد بالبرنامج ، وتحديد نقطة إتصال بمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة ونقطة اتصال طرف المصلحة " البرنامج " لتبادل المعلومات والرد على إستفسارات الأعضاء المعتمدين بالبرنامج ذات الصلة بقطاع الأغذية وذلك بإستخدام أحدث طرق الاتصال الإلكترونية .





كما تضمن البروتوكول أيضا تعاون الطرفين فى عقد ورش العمل ذات الإهتمامات المشتركة والتي تتضمن التعريف بالبرنامج وإختصاصاته والفوائد التي يقدمها للمجتمع التجاري ، وكذا التعريف بالهيئة وإختصاصاتها ودورها في إحكام الرقابة وتيسير إجراءات الإفراج عن السلع الغذائية بحضور ممثلين عن العملاء المعتمدين بالبرنامج وأى أطراف معنية أخرى .

ويشمل ملحق البروتوكول (أ) قائمة الشركات المعتمدة بالقائمة البيضاء المشتركة لدى كل من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد و الهيئة القومية لسلامة الغذاء ويتم تحديثه باستمرار .





ومن أهم المزايا والتيسيرات التي تمنح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد" AEO مصر" للشركات المدرجة بالملحق ( أ ) من بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة ، خفض نسبة فحص العينات الخاصة برسائل الشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المشتركة المدرجة بالملحق ( أ )، والتمتع بميزة أولولية الدور فى قيد البيان الجمركى ، وفي حالة الفحص تتمتع العينة بالمسار السريع للفحص والتمتع بالأولوية فى المعاملة في حالة خضوع الشحنات للفحص الفعلي، وفي حال وجود مشكلة خلال إجراءات فحص الهيئة يتم التنسيق بين الطرفين من خلال نقاط الإتصال لسرعة حل تلك المشكلة ، وتخصيص لجنة جمركية بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن رسائل الشركات المعتمدة ، والتمتع بأقل نسبة فحص فعلى لرسائل الشركة وفقًا لنوع القائمة وعلى أسس نظم إدارة المخاطر بالجمارك والأولوية فى استرداد وتسوية المبالغ المطالب بردها وفقًا للقانون واولوية إجراء المعاينة الجمركية بمقر المشغل الإقتصادى المعتمد بالتنسيق مع جمرك الإفراج والأولوية فى التعامل في حال إعادة العمل بالموانئ بعد إغلاقها نظرًا لظروف طارئة ، وإلتزام المواقع الجمركية بعدم تغيير مسار الإفراج لعملاء المشغل الإقتصادى المعتمد الى المسار الأحمر إلا بعد موافقة مدير الموقع وتحت مسئوليته مع إدراج سبب التحويل على الشهادة الجمركية الورقية وعلى التطبيق.



