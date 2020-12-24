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فن

إسكندريلا تحيى حفلًا غنائيًّا بعد غياب على مسرح ساقية الصاوي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تستعد "إسكندريلا" لتقديم حفل غنائى بعد غياب على مسرح النهر بساقية الصاوى مساء الجمعة 25 ديسمبر الساعة السابعة والنصف مساءً.


"إسكندريلا" من الفرق الشبابية التى تهدف لإحياء تراث الشيخ إمام والشيخ سيد درويش وأغانى الشاعر صلاح جاهين وفؤاد حداد وأمين حداد وتميم البرغوثى.


 ويعود اسم "إسكندريلا" إلى قصيدة الشاعر خميس عز العرب التى تحمل نفس العنوان، ونظمت الفرقة العديد من الحفلات فى أغلب مراكز الإسكندرية الثقافية، وتوقف نشاطها تمامًا فى عام 2000 لعدم إمكانية تفرغ بعض أفرادها وسفرهم إلى الخارج، ولكن حازم شاهين ومحمد سلطان واصلوا المشوار ولم يجزعوا. وانطلقت" إسكندريلا" مرة أخرى فى 2005، وكانت أولى حفلاتها بساقية عبد المنعم الصاوى.


تودّع ساقية عبدالمنعم الصاوى عام 2020 بتنظيم حفل عرائس للملك محمد منير وفرقته الموسيقية ليلة رأس السنة مساء الخميس 31 ديسمبر الساعة 8 مساءً على مسرح الحكمة. ومن المقرر لعب مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية، واختارت الساقية شعار  "New Year يعنى منير".


وتم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.


وعلى الجانب الآخر يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى فى الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من ديسمبر، ويغنى على الهلباوى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.

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