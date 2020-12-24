العربية للتصنيع: صناعة السيارات في مصر بدأت منذ الخمسينيات.. فيديو

كشف الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن صناعة السيارات في مصر بدأت منذ الخمسينيات وكانت مصر تمتلك ٣ شركات لصناعة السيارات، وحاليا تمتلك مصر قاعدة صناعية ليست بالقليلة لتصنيع السيارات والأوتوبيسات والميكروباصات، وكذلك عددا كبيرا من مهندسي البرمجيات قادرون على تدعيم هذه الصناعة بشكل كبير، والدخول في مجال صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء أو الغاز.





وأوضح خلال فيديو معروض ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق،: "جاهزون لمشاركتكم والاستفادة من خبراتكم وعلمكم ونحتاج إلى أن نتعاون في مجال بحوث السيارات وتأهيل كوادرنا في المصانع، وكذلك إلى التعاون مع الشركات العالمية، إذ أن الدولة أتاحت حجم سوق كبير جدا لصناعة السيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء وكل هذه عوامل جذب للأسواق العالمية".





ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالإسراع للتمكين في صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، موضحًا أن الدولة تسعى إلى إنشاء صناعات ناجحة أن تكون مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات، ولم نعتمد على التجميع فقط، مشيرًا إلى أن الصناعة في مصر لها مكوناتها ومصانعها، خاصة أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة في صناعة السيارات و الأتوبيسات والميكروباصات، فضلًا عن العمالة الماهرة في هذه الصناعة.





وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن القاعدة الصناعية في مصر تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات، موضحًا أن الهيئة استطاعت بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تكون لها شأن في صناعة السيارات.





وأوضح أن مصر سوف تدخل بقوة في صناعة السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز، فضلًا عن نقل التكنولوجيا من علم وخبرات وجميع المصانع جاهزة والمهندسين ذوي كفاءة عالية.





وأشار إلى أننا نحتاج إلى التعاون بين الشركات والمؤسسات المعنية لإنتاج وتجميع السيارة بالكامل، منوهًا إلى أن هناك مناقشات مع الشركات العالمية لتشجيع صناعة السيارات، وتجهيز البنية التحتية للسيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء.





خصص برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق حلقة اليوم للحديث عن الجلسة التحضيرية الثالثة لمصر تستطيع بالصناعة والتي عقدت بقاعة المؤتمرات، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والوزيرة نفين جامع وزير الصناعة و الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية التصنيع ومن كندا الدكتورة هدى المراغي المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية (IMS) بجامعة وندسور، و الدكتور. وجيه المراغي ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، ومن رومانيا الدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ومن اليابان الدكتور عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات، ومن ألمانيا المهندس مينا قلدس خبير صناعة السيارات بالشركات العالمية.





