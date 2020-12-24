نائب مدير مستشفى النجيلة: أصبت بـ كورونا مرتين وعزلت نفسي شهرين

قال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقا، إن بداية إصابته بكورونا تعود لشهر فبراير الماضى ، لافتا إلى أن بعد إصابته ظل شهرين متواصلين فى المستشفى.

وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة ، أن اصابته تعود لانتقال العدوى إليه من حالة مريض مصاب بتوقف عضلة القلب وبعد ظهور الأعراض عليه قام بعزل نفسه على الفور.





وأشار إلى أنه بعد إصابته بعدوى كورونا عزل نفسه لمدة يومين بغرفته بالمستشفى وقام بعمل المسحة الطبية ولم يختلط بأى فرد.





ولفت إلى أنه بمجرد اجراء المسحة الطبية ونتيجتها الايجابية ظهرت عليه الأعراض وكانت ارتفاع بدرجة الحرارة وتكسير فى العظم والتهاب رئوى شديد ثم تعافى بعدها وظل بفترة نقاهة ثم شفى تمامأ من الفيروس .





وتابع نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقأ ، أنه أصيب مرة ثانية بفيروس كورونا عن طريق العدوى أيضأ من حالة مرافقة لمريض نتيجته ايجابية وقام بعزل نفسه ثانية وتم شفاؤه نهائيأ بعد ذلك من الفيروس.