برلماني يطالب بتفعيل دور الإرشاد الزراعي لدعم الفلاحين

أشاد النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، بمبادرة البنك الأهلي وبنك مصر بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لصغار المزارعين بقري الصعيد، فالفلاح من الفئات المطحونة التي تحتاج دعم الدولة.





وطالب " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، وزارة الزراعة بتفعيل دور الإرشاد والبحوث الزراعية بهدف تعريف الفلاحين بسلالات المحاصيل التي تتلائم مع نوعية أراضيهم مما يمكنهم من تقليص الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك من خلال ضخ المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والقطن والقصب.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني ستمكن المرأة الريفية من تحسين دخلها والإنفاق العام للأسرة، فالتمكين الإقتصادي لها أبرز أهداف الدولة في الفترة الراهنة .





وتابع النائب حديثه، قائلا: لابد من تشديد الرقابة علي الأسمدة والتقاوي المغشوشة ،إضافة إلي مد المزارعين بالأسمدة والكيماويات اللازمة للفلاحين.





وأطلق برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مشروعًا لزيادة انتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد من الأراضي والمياه، وتمكين المرأة وتثقيفها ماليًا بقرى الصعيد.









وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر على توفير 50 مليون جنيه لتنفيذ المشروع في 40 قرية بالصعيد يستهدفها برنامج الأغذية العالمي لتعزيز منظومة التنمية الشاملة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.





ويستفيد من المشروع حوالي 100 ألف مواطن من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، ويحقق منافع مشتركة منها توحيد حيازة الأراضي الزراعية، الى جانب تمكين المرأة بالصعيد اقتصاديًا عن طريق جلسات توعوية وتثقيفية لتيسير حصولهن على التمويل في مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعي، بما يدعم استقلاليتهم ويُعزز دورهن في اتخاذ القرارات السليمة بشأن نفقات الأسرة.





يأتي المشروع ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتحقيق المستهدف من استراتيجية مصر 2030 في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بالقطاع الزراعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنتاج ونمو الاقتصاد القومي.



