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رياضة

أشرف صبحي: بيج رامي في حفل افتتاح مونديال اليد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تواصل مع المختصين من اجل حضور افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، ولكن الظروف ستمنعه من التواجد. 

وكشف صبحي بان بيج رامي سيكون متواجدا في حفل الافتتاح ، مضيفا بأن بيج رامي واجهة مشرفه لا تقل عن محمد صلاح ثقافة واصرارا.

أعلن المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد ان نسبة حضور الجماهير لبطولة العالم لليد المقرر اقامتها في مصر من 13 حتى 31 يناير المقبل هو 30 ٪؜ من اجمالي الصالة المستضيفة للمباراة وهذا بسبب جائحة كورونا 

وقال نصر ان هذه النسبة تفقد منتخبنا نسبة من قوته لان الجماهير العنصر الاول في الدعم ولكن اثق ان كل مصر ستكون ساندة وداعمة للفريق 

جاء ذلك في اجتماع مع الصحفيين بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة 

وكان صبحي قد كشف عن النظام الطبي المطبق في البطولة وهو الفقاعة الطبية وسيطبق على كل وافد من المنتخبات المشاركة في البطولة وهو نظام يحمي كل شخص مشارك حيث سيجنبه الاختلاط الا في المنافسات وسيتم فحصه طبيا قبل وبعد التدريبات والمباريات ، وسيكون النظام شامل الفنادق المقيمين بها بالعاملين بحيث لن يدخل او يخرج اي فرد من الفندق طوال استضافته للفرق الموجودة ويجنب الجميع الاختلاط ويوفر كل سبل العزل الصحي
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