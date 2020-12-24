أشرف صبحي: بيج رامي في حفل افتتاح مونديال اليد

وكشف صبحي بان بيج رامي سيكون متواجدا في حفل الافتتاح ، مضيفا بأن بيج رامي واجهة مشرفه لا تقل عن محمد صلاح ثقافة واصرارا.

أعلن المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد ان نسبة حضور الجماهير لبطولة العالم لليد المقرر اقامتها في مصر من 13 حتى 31 يناير المقبل هو 30 ٪؜ من اجمالي الصالة المستضيفة للمباراة وهذا بسبب جائحة كورونا





وقال نصر ان هذه النسبة تفقد منتخبنا نسبة من قوته لان الجماهير العنصر الاول في الدعم ولكن اثق ان كل مصر ستكون ساندة وداعمة للفريق





جاء ذلك في اجتماع مع الصحفيين بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة



