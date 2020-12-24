وزير الإنتاج الحربي: لابد من تشجيع صناعة السيارات في مصر .. فيديو

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن بداية الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات ستكون بالصناعات المغذية للسيارات وهذا ما تعتمل عليه الوزارة، فضلا عن تجميع أجزاء السيارات، موضحا ان الدخول في إنتاج واستخدام الغاز في المركبات جيد، ولابد أن نستعد لكي نتجه لاستخدام الغاز خلال الفترة القادمة.





وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال برنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن الدولة تعمل علي صناعة البطاريات، وهناك تعاون مع الشركات المتخصصة لإنتاج إطارات السيارات بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال، مضيفا أنه لابد من التعاون في مجال صناعة ومكونات السيارات الكهربائية والغاز في مصر.





وأشار إلى أن الدولة لديها استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتشهد المرحلة الحالية زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 45% ونتطلع لزيادة النسبة إلى 60% خلال المرحلة المقبلة و "نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق هذا الهدف، ويساهم في ذلك الخبراء والعلماء المصريين بالخارج الذين لديهم رؤية متقدمة في صناعة السيارات ونعمل على الاستفادة من تلك الخبرات".





وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية التقدم في الصناعات المغذية لصناعة السيارات كخطوة أولى تقود نحو صناعة سيارات متكاملة، وقد تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال العام على إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات بطاقة 7 مليون إطار في العام.





وأوضح أن وزارة الدولة للإنتاج الحربي تستعد للمرحلة المقبلة التي ستشهد إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز فقط، وبدأت الوزارة في إنتاج وتحويل بعض محولات البنزين إلى غاز، وقال: "تلك الخطوة ستأخذنا نحو صناعة سيارات ذات محركات تعمل بالغاز فقط وهذا ما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية" و "لدينا آلاف من مهندسي البرمجيات، والقاعدة الصناعية الموجودة في مصر تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا إفريقيا وعربيا لتصنيع السيارات".