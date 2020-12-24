تفاصيل اختفاء 3 فتيات شقيقات بالمحلة.. الأمن يبحث والنيابة تستجيب لنداء الوالد.. صور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض اختفاء الفتيات الثلاث بشكل مفاجيء من منزلهن يمركز المحلة وهو ما اربك سير حياتهن المعيشيه وقذف الرعب بين صفوف اسر وعائلات المدينة العمالية.









اعطي المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية تعليماته الي رئيس النيابه الكليه بفتح باب التحقيق في الواقعه وسماع اقوال الاب والام والجيران حول اختفاء 3 فتيات فجأه.





وسادت حالة من الفزع بين أهالي قري مركز الكبري بسبب استمرار اختفاء ٣ فتيات اشقاء بشكل منذ ١٣ أكتوبر الماضي وحتي تلك اللحظة.





وتعود احداث الواقعه حينما تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مامور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من اسره الفتيات الثلاث بحدوث واقعه اختفائهم المفاجئ في ظروف غامضة.





واضاف والدهم" عصام" في البلاغ رسمي: بناتي "ياسمين ونرمين" تخرجتا في الجامعة ولا يوجد بيننا مشاكل أسرية ويوم الواقعة كانتا في طريقهما لمحل البقالة تشتريان بعض مستلزمات المنزل ومعهما شقيقتهما الصغري ندا وفجأة وبدون سابق إنذار اختفت آثار أقدامهن على الطريق ولم نعلم عنهن شيئا حتي وقتنا هذا".





وتابع والد الفتيات الثلاث والدموع في عينيه: "لم تعد بناتي الـ ٣ إلى بيتهم منذ ١٣ أكتوبر الماضى وحررنا محاضر وبحثنا عنهم بالأقسام والمستشفيات بجميع المحافظات، الأمر الذي تسبب في إصابة والدتهن بوعكة صحية بالغة، ألزمت علي اثرها الفراش تتألم منذ غيابهن عنها وفقدان الامل في عودتهن بعد أن ظلت البلدة بأكملها تبحث عنهم في كل مكان وتطبع الملصقات على المساجد والمستشفيات والمحلات وجميع الشوارع على أمل أن يصل الأهل إلى مكانهم.







