ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال نور الدين: انتهاء المرحلة الأولي من تطوير طريق كفر الشيخ دسوق 30 يونيو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت طفرة كبيرة في جميع القطاعات المختلفة، لافتا أنه تم الانتهاء من مستشفى الأورام التي تخدم جميع مدن شمال الدلتا.

وتابع محافظ كفر الشيخ خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، وجاري العمل في مستشفى الطوارئ لتخفيف  الأعباء عن كاهل المواطنين في الذهاب  للمستشفيات بالمحافظات المجاورة، كما تم متحف كفر الشيخ.

وأضاف، سيتم الانتهاء من المرحلة الأولي من تطوير طريق كفر الشيخ دسوق 30 يونيو لافتا أنه تكلفته وصلت إلى مليار و26 مليون جنيه حتى الآن.  


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طلاب جامعة كفر الشيخ يشكون من الزحام بموقف دسوق.. ومجلس المدينة يتدخل .. صور

بتكلفة مليار و26 مليون جنيه.. الانتهاء من المرحلة الأولى لطريق كفر الشيخ - دسوق في يونيو المقبل

محافظ جنوب سيناء: إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية بـ 2 مليار جنيه.. ومارينا يخوت في شرم الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح مستشفى الحميات وغرف العمليات وقسم الحضان بقلين.. صور

لإدراجها ضمن أفضل 1100 جامعة عالميًا.. جمال نور الدين يهنئ جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ: إنشاء مستشفى للطوارئ ومركز للأورام خلال عام.. فيديو

ترشيحاتنا

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بصحبة ابنتها تاليا .. شاهد

إخلاء سبيل طبيب الميكروباص وحجز القضية للحكم 21 يناير

روحت خطوبته.. زوجة إدوارد تكشف كواليس تعرفها به قبل الزواج.. فيديو

بدون جراحة.. حيلة سريعة تخلصك من الزوائد الجلدية

بعد 5 أشهر من البحث| المئات يشيعون جثمان غريق شاطئ النخيل.. فيديو

بعد صورتهما المثيرة للجدل .. فارق عمر غير متوقع بين طارق العريان ونيكول سعفان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو وفستان مكشوف .. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

لماذا أصحاب السمنة أكثر عرضة لـ عدوى كورونا؟.. دراسة تكشف السبب

أم تبتكر حيلة ذكية لحماية طفلتها من الأذى أثناء تعلم المشي.. شاهد