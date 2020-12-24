جمال نور الدين: انتهاء المرحلة الأولي من تطوير طريق كفر الشيخ دسوق 30 يونيو

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت طفرة كبيرة في جميع القطاعات المختلفة، لافتا أنه تم الانتهاء من مستشفى الأورام التي تخدم جميع مدن شمال الدلتا.





وتابع محافظ كفر الشيخ خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، وجاري العمل في مستشفى الطوارئ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في الذهاب للمستشفيات بالمحافظات المجاورة، كما تم متحف كفر الشيخ.



وأضاف، سيتم الانتهاء من المرحلة الأولي من تطوير طريق كفر الشيخ دسوق 30 يونيو لافتا أنه تكلفته وصلت إلى مليار و26 مليون جنيه حتى الآن.







