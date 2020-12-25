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محمود حسين: برلمان 2020 يركز على التشريعات الخاصة بالمرأة والشباب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال محمود حسين عضو مجلس النواب، إن برلمان 2020 سيتفرغ أكثر لمناقشة التشريعات التي تهم الشارع المصرى والتى تصب مباشرة فى صالح الفئات المختلفة.

وتابع حسين، خلال تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، أن القائمة الممثلة للبرلمان تضم كافة الأطياف السياسية لأول مرة منذ 150 عاما، لافتا إلى البرلمان الحالى يضم 26 حزبا.

ولفت عضو مجلس النواب، أنه سيتم التركيز على القوانين الخاصة بالمرأة، والشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وصرح المستشار محمود فوزى ، الأمين العام لمجلس النواب أمس  أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت " 65" نائبًا عن قائمتى شرق وغرب الدلتا ، وذلك من أصل  84 نائبا مجموع عدد اعضاء القائمتين.

وأكد فوزي أن الأمانة العامة لمجلس النواب  تحرص مع بداية كل فصل تشريعي على إقامة دورات تمهيدية وتعريفية للسادة النواب وخاصة للجدد منهم  ، ومن المقرر  ان يتم ذلك  بعد انتهاء استقبال السادة النواب واستخراج بطاقات العضوية ،  موضحا ان هذه الدورات ستتضمن  الناحية الدستورية واللائحية وكذلك  التكنولوجية.

وأكد المستشار محمود فوزى أن الأمانة العامة بمجلس النواب  في خدمة ومعاونة  السادة النواب ، وهذه وظيفتها  وواجبها تجاه نواب الشعب ، متمنيًا النجاح والتوفيق للنواب لخدمة مصر وشعبها.
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