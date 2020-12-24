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أخبار العالم

الملك عبد الله بن الحسين يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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القسم الميداني

هنأ الحسين بن عبدالله ملك المملكة الأردنية الهاشمية الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

 

وغرد قائلا: "عيد ميلاد مجيد لإخواني وأخواتي المسيحيين، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام. وعام جديد مبارك ندعو الله أن يرفع فيه الوباء عن الأردن والعالم أجمع، لتطمئن القلوب والنفوس وتعود مجتمعة".

 

عيد ميلاد مجيد لإخواني وأخواتي المسيحيين، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام. وعام جديد مبارك ندعو الله أن يرفع فيه الوباء عن الأردن والعالم أجمع، لتطمئن القلوب والنفوس وتعود مجتمعة

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