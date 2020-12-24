محافظ كفر الشيخ: الهيئة الهندسية تنفذ مشروعا ضخما لحل أزمة الإسكان

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إنه جار تنفيذ طريقين دائريين شرقى وغربى، لينقل الحركة إلى المحافظات المجاورة دون الدخول للمدينة.





وتابع محافظ كفر الشيخ خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم افتتاح مزارع غليون، ومحطة البرلس، كما سيتم افتتاح رئاسي لمشروع الرمال السوداء.



