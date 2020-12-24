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محافظ كفر الشيخ: الهيئة الهندسية تنفذ مشروعا ضخما لحل أزمة الإسكان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إنه جار تنفيذ طريقين دائريين شرقى وغربى، لينقل الحركة إلى المحافظات المجاورة دون الدخول للمدينة.

وتابع محافظ كفر الشيخ خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم افتتاح مزارع غليون، ومحطة البرلس، كما سيتم افتتاح رئاسي لمشروع الرمال السوداء.

وأضاف جمال نور الدين: "يتم تطوير محور العائلة المقدسة، بجانب افتتاح 23 فصل للاستزراع السمكي بمدارس التعليم الفني"، مضيفا أن ربط التعليم بسوق العمل يوفر فرص عمل للشباب، مؤكدا أنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع ضخم تنفذه الهيئة الهندسية لحل مشكلة الإسكان بعد زيادة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين على الإسكان الاجتماعي.
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