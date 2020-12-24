ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خروج 9 حالات من الحجر الصحي بكفر الدوار

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:39 م
خروج 9 حالات من الحجر
خروج 9 حالات من الحجر الصحي بكفر الدوار
Advertisements
أسماء الجنبيهى

أعلنت مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة ، المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، عن خروج 9 حالات من مصابي فيروس كورونا بعد إتمام مدة العلاج المحددة لهم، بالإضافة إلى إستقرار معظم حالات المصابين المحجوزة داخل المستشفى.


جاء ذلك وفقًا للبيان الرسمي خلال الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نصه الآتي:- " تم شفاء وخروج 9 حالات بحالة جيدة، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسى داخل المستشفى طبقا للمعايير العالمية".


ويذكر أن شهدت محافظة البحيرة، السبت الماضي ، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي  الدكتور محمود عبد الرحمن محمد، استشاري الأنف والاذن والحنجرة، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الأسبق بمستشفى كفر الدوار العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


نعى جميع العاملون في مستشفى كفر الدوار العام، خلال صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، الدكتور محمود عبد الرحمن الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومديرى  المشروعات بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ووضع ما تضمنته تلك القرارات موضع التنفيذ على النحو التالي :-

- يتم رفع درجة الإستعداد القصوي في كافة الجهات الحكومية والجهات التابعة والاستعداد الكامل بالتعامل
كافة السيناريوهات المحتملة لأي تداعيات لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

- إرجاء كافة الاحتفالات والاجتماعات الكبري في نطاق المحافظة والتي يترتب عليها تجمعات.

-التأكيد على تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح أيا كانت تبعيتها لحين صدور إشعار آخر.

- التأكيد على التعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي
تتطلب إنتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل ( الحفلات الفنية والإحتفالات الشعبية والموالد
والمعارض والمهرجانات ).

- التأكد من تطهير كافة المباني والمنشآت التابعة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبية علي العاملين بإتخاذ إجراءات الوقاية .

- التأكيد على إلغاء توقيع الحضور والانصراف بالبصمة ويتم العودة الي نظام التوقيع بالدفاتر لحين إشعار آخر.

- التأكد من تواجد الملصقات وارشادات التوعية بأماكن ظاهرة بكافة المباني والمنشآت التابعة  .

- التأكيد علي تطهير كافة الاتوبيسات ووسائل النقل العام قبل خروجها ودخولها الجراج التابع .

- التأكيد على تطهير المساجد والكنائس بشكل دائم يوميا.

- المرور المستمر علي المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية .

- التأكيد على إستمرار عمل غرف العمليات الفرعية على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات
وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول

- تشکیل مجموعات عمل مدربة لمواجهة الأحداث الطارئة.

- التنسيق مع فرق الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني للتوعية وإعداد منشورات لإسلوب
الوقاية وتوزيعها بالأماكن المزدحمة .

- تفعيل دور الكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بأخطار المرض والأعراض والارشادات الواجب اتباعها
لتلافي الإصابة بالمرض .

- تفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين .

- تفعيل دور المدارس والجامعات لنشر الوعي الثقافي بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه.

اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز

 

خروج 9 حالات من الحجر الصحي بكفر الدوار
خروج 9 حالات من الحجر الصحي بكفر الدوار
خروج 9 حالات من الحجر الصحي بكفر الدوار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يصدر 16 قرارا للحد من انتشار فيروس الكورونا

مريض نفسيًا مصاب بكورونا يعتدي على نائب محافظ البحيرة بدمنهور

لمواجهة الموجة الثانية.. حملات مرورية مكثفة على المقاهي بمركز أبو المطامير في البحيرة

منعا لتفشي الوباء.. حملات مكثفة لتعقيم المدارس والمؤسسات الحكومية بالبحيرة

تحدي الكورونا.. زحام المواطنين أمام مكاتب صرف المعاشات في البحيرة.. شاهد

لمواجهة الموجة الثانية.. حملات مكثفة لتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بالبحيرة

ترشيحاتنا

روبي تتألق بفستان أحمر مثير عبر انستجرام.. شاهد

أشرف صبحي والخطيب أول الحاضرين إلى جنازة رئيس نادي الزمالك.. فيديو وصور

خالد الجندي يسخر من أبو إسحاق الحويني: عندك ضيق أفق وبتكلم الجن إزاي؟

بدء مراسم تكريم بيج رامي

حدث مرة منذ آلاف السنين.. العلماء يحذرون من تسونامي هائل يضرب سواحل إسرائيل​​

بعد صورتهما المثيرة للجدل .. فارق عمر غير متوقع بين طارق العريان ونيكول سعفان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو وفستان مكشوف .. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

لماذا أصحاب السمنة أكثر عرضة لـ عدوى كورونا؟.. دراسة تكشف السبب

أم تبتكر حيلة ذكية لحماية طفلتها من الأذى أثناء تعلم المشي.. شاهد