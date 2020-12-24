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فن

نور تكشف لـ صدى البلد عن نصائح والدها لها

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت الفنانة نور عما تعلمته من والدها، وقالت إنها تعلمت الالتزام، وتحمل المسؤولية كاملة، وأكدت أنها لاتتعامل مع الفوضى، وتعلمت أيضا من والدها أن تعطى لأولادها كل لحظة في حياتها.


كشفت الفنانة نور عن تفاصيل حياتها كأم وطريقة تعاملها مع أولادها في المنزل، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد إن الأمومة شعور عظيم، ولفتت إلى أنها تحتاج وقتا ومجهودا كبيرا، ولفتت إلى أن زوجها هو من يدلع الأولاد أكثر منها ولكنها دائما «تزعق» لهما.


وعلى الجانب الآخر كانت الفنانة اللبنانية نور كشفت عن أبرز ردود الفعل التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها وكيفية تعاملها مع هجوم السوشيال ميديا، كما تحدثت لكاميرا صدى عن تفاصيل أعمالها القادمة.


وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عددا من الجمهور مازال خائفا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجآت".


وأوضحت "نور" أن ساعات التصوير كانت طويلة، إلى جانب أن التصوير كان في ظل كورونا وهذا أمر صعب، متمنية نور أن ينال العمل إعجاب الجمهور.


وكشفت عن طريقة تعاملها مع هجوم مواقع التواصل الإجتماعي الذي يحدث مؤخرا لمجموعة من الفنانين وقالت انها لاتفضل الرد نهائيا.


في النهاية كشفت عن أحدث أعمالها وقالت أنها تتواجد فى موسم رمضان القادم من خلال مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال، بالإضافة إلى أشتراكها مع الفنان أمير كرارة في مسلسل مكون من 8 حلقات يذاع على أحد المنصات الإلكترونية ويحمل اسم:"عمر الناجي.

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