وكيل صحة النواب يطالب بفرض حظر التجوال ليلة رأس السنة

طالب النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة فرض حظر التجوال ليلة رأس السنة، خاصة فى ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.





وأكد القاضي لـ"صدى البلد" أن الاحتفالات والتجمعات فى ليلة رأس السنة فى أماكن مغلقة تساهم فى وجود اختلاط بين المواطنين، الأمر الذى يجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالى فلا بد من فرض حظر التجوال.





وعلق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار فرض حظر التجوال ليلة رأس السنة لمنع التجمعات، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال إن لجنة الأزمات هى من لديها الحق فى اتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.





وكشف أنه سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة، وأوضح أن أى فندق سيقيم حفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.





وأكد أن هناك 363 مستشفى عزل، والمواطنون عليهم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وأن الجميع الحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك ارتفاع فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، وعدد الإصابات اليوم وصل لـ 911 حالة وعدد الإصابات بكورونا يعبر عن حالة قلق، و الإصابات سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال الأيام المقبل.





استهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.





ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.