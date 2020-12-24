غلق مدرسة للغات في القاهرة بعد إصابة 10 طلاب ومدرسين بكورونا

أصدرت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية مع إدارة الشئون الوقائية الوبائيات والترصد، مستند رسمي يكشف اصابة ٤ طلاب و٦ مدرسين في مدرسة خاصة بفيروس كورونا.





وأوضح المستند الذي حصل صدى البلد على نسخة منه أنه تم اكتشاف 10 حالات للمخالطين للحالات الإيجابية وعزلها في المنزل والاشتباه في إصابة 3 طلاب آخرين بخلاف 4 تأكد إصابتهم مع 6 مدرسين.





وبحسب البروتوكول المتبع بين وزارة الصحة ووزارة التعليم، أوصت الإدارة بغلق مبنى مدرسة اللغات بكافة مبانيها نظرا لأن الباصات مشتركة بين جميع الطلاب والمعلمين.





يذكر أنه تم إغلاق فصل في المدرسة بعد ظهور حالة إيجابية للطالب يوسف.م .س وذلك لمدة 28 يوما بداية من امس الأربعاء وتحويل الدراسة لباقي الطلاب أون لاين.











