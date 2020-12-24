إلهام فضالي تروي تفاصيل فوزها بأفضل بحث علمي فى مجال الفيزياء.. فيديو

قالت إلهام فضالي العالمة المصرية التى فازت بأفضل بحث علمي فى مجال الفيزياء خلال 2020، إن البحث الذى حصل على الجائزة هو عبارة خليط بين "الفيزياء" علوم المواد ودراسة المواد متناهية الصغر.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سي، ببرنامج " اليوم " تقديم الإعلامية سارة حازم، أن البحث نشر فى مجلة عالمية فى شهر إبريل الماضي، وتم اختياره بناء على " يحدث نقلة علمية فى مجال الفيزياء و يستخدم فى التطبيقات التكنولوجيا على أرض الواقع".





ولفتت إلى أن البحث الآن مازال فى المرحلة الأولى وظهر نتائج مبشرة له، و وأن البحث يتحدث عن نقل البينات بسرعة كـ سرعة الضوء، وهذا سيحدث نقلة كبيرة.



