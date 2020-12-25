في ندوة صدى البلد .. رئيس اتحاد طلاب عين شمس ونائبه: إحنا صوت زملائنا وأرقامنا متاحة للجميع لطرح مشاكلهم .. هدفنا مشروع محو الأمية وتوسيع قاعدة الأنشطة داخل الجامعة

وفي ذات السياق قال محمد خالد عثمان الطالب بكلية التجارة الفرقة الثالثة ونائب رئيس اتحاد الطلاب إن اتحاد الطلاب هو صوت الطلاب ونسعى دائما، إلى التواصل مع طلاب في مختلف الكليات والمتابعة بشكل مستمر مع رؤساء اتحادات الكليات لسماع مشاكل وحلها.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه تم وضع خطة للنهوض باتحاد الطلاب وعلى رأسها مشروع محو الأمية والاستماع إلى مشاكل الطلاب الأكثر احتياجا حيث ان جامعة عين شمس وفرت لأكثر من 1000 طالب سكن بالمدينة الجامعية بالمجان مشيرا الى أن مستوى دعم الطالب وصل إلى 1500 جنيه هذا العام مؤكدا أن جامعة عين شمس وصلت لدعم 20 ألف طالب من حيث مصاريف الجامعة والكتب الدراسية بالمجان ونعمل على دمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع بشكل أكبر.





وأكد لاشين ضرورة العمل على توسيع قاعدة الأنشطة داخل الجامعة، ولكن بسبب كورونا سوف يتم اللجوء إلى أنشطة اونلاين أما الأنشطة الرياضية سوف نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي تحت رعاية الجامعة مع تقديم الخدمات الطلابية ورعاية طلاب المدن الجامعية منوها أنه تم تطوير المدن الجامعية بشكل كامل مع الاطمئنان على سلامة الغذاء مؤكدا أن جامعة عين شمس صرح وتربوي له تاريخ وعلى طلاب الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمي الفريد.





بينما أكد نائب رئيس الاتحاد أن الجامعة تشارك في جميع المسابقات على مستوى الجامعات المصرية ودائما الجامعة تحتل مراكز متقدمة اما بالنسبة إلى اللجان في 7 وهي كالاتي :

اللجنة الفنية منار طنطاوي ثابت كليه البنات رئيس اللجنة الفنية احمد بدر منير امين مساعد اللجنه الفنيه كليه الحاسبات

لجنة الأسر العليا محمد ماهر السيد احمد كليه التجاره رئيس لجنة خالد احمد عبد الظاهر محمد فرج امين مساعد اللجنة الأسر العليا اللجنة الثقافية والإعلامية العليا عبد الرحمن شريف صبحي رئيس اللجنة كليه التربيه محمد سيد محمد عبد الفتاح جمعه كليه الزراعه الأمين المساعد للجنة الاعلامية اللجنه العلميه والتكنولوجيه العليا انس احمد مهاب رئيس اللجنه كلية الصيدلة مايكل منير حليم كليه الطب الأمين المساعد للجنة. لجنه الجواله والخدمه العامه محمود احمد يونس احمد كليه التربيه رئيس اللجنة كريم سعيد سالم محمد عثمان الأمين المساعد كلية الزراعة اللجنة الاجتماعية العليا خالد محسن محمود جمعه كليه التربيه رئيس اللجنه بولا مار مرقس اسحق الأمين المساعد كلية طب الأسنان اللجنة الرياضية السيد فؤاد السيد عبد اللطيف رئيس اللجنة كليه التربيه محمد جمعه علوان حسين الأمين المساعد كليه الهندسه









وأشار نائب رئيس الاتحاد أنه من الضروري الاستماع الي جميع مشاكل الطلاب منوها ان كثير من الطلاب يريد بتبديل الامتحانات الي أبحاث ولكن هذا القرار يرجع إلى وزارة التعليم العالي والى القيادة المصرية الرشيدة التي دائما تراعي مصلحة الطالب أما عن شكوى تأتي من هذا النوع سوف نعرضها على إدارة الجامعة بشكل مباشر مؤكدا أن الجامعة بقيادة الدكتور محمود المتيني ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عبد الفتاح سعود حريصين على مصلحة الطلاب في المقام الأول .





وتابع نائب رئيس الاتحاد أنه سوف يتم التنسيق مع رعاية الشباب بالكليات وإدارة الجامعة، والتركيز على الأنشطة الطلابية بكافة أنواعها من رياضي وفني وعلمي وغيرها من الأنشطة التي من شأنها رفع مهارات الطلاب وبناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل ولكن في ظل الجائحة لم نتوقف ونسعى أن تكون اونلاين على قدر الإمكان و أن النشاطات الفنية والثقافية أيضا شهدت نشاط ملحوظ واشتراك في كافة المسابقات وتحقيق مراكز متقدمة.





فيما أوضح رئيس الاتحاد ان جامعة عين شمس فكرها السائد هو التطوير والتأهيل إلى سوق العمل، وسنسعى على العمل على إعداد طالب قادر على مواجهة التحديات المستقبلية ، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للشباب.

