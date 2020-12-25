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تعليم

عميدة إعلام القاهرة تكشف لـ صدى البلد كيفية إجراء امتحانات نصف العام وموعدها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن طريقة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل 2021 

وقد أوضحت "مصطفى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات بأسلوب البابل شيت و هذا النظام تم تفعيله في امتحانات نهاية التيرم السابق ، حيث تم اختبار المنصات في امتحانات الميد تيرم و حققت نجاح وتفاعل كبير من جانب الطلاب .

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كما يتم إجراء الامتحانات (أونلاين) بجميع مستوياتها من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الرابعة ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب خاصة مع تفشي فيروس كورونا ، وتزايد معدلات الإصابات .


 ‏وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أعلنت عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 يناير 2021 ، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 . 

 و يتم إجراء الامتحانات للمستوى الأول والثالث أيام ( الأحد ، الثلاثاء ، الخميس) . 
على أن يتم إجراء الامتحانات المستوى الثاني والرابع أيام (السبت ، الاثنين ، الأربعاء) وقد جاء ذلك في إطار قرارات مجلس الكلية المنعقد اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020. 

وتقوم كلية الإعلام بعقد العديد من الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، لاستخدام المنصات الالكترونية وتنمية مهاراتهم ومواجهة أي معوقات قد تواجههم أثناء استخدامها .
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