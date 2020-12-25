عميدة إعلام القاهرة تكشف لـ صدى البلد كيفية إجراء امتحانات نصف العام وموعدها

كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن طريقة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل 2021





وقد أوضحت "مصطفى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات بأسلوب البابل شيت و هذا النظام تم تفعيله في امتحانات نهاية التيرم السابق ، حيث تم اختبار المنصات في امتحانات الميد تيرم و حققت نجاح وتفاعل كبير من جانب الطلاب .





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كما يتم إجراء الامتحانات (أونلاين) بجميع مستوياتها من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الرابعة ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب خاصة مع تفشي فيروس كورونا ، وتزايد معدلات الإصابات .









‏وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أعلنت عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 يناير 2021 ، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 .





و يتم إجراء الامتحانات للمستوى الأول والثالث أيام ( الأحد ، الثلاثاء ، الخميس) .

على أن يتم إجراء الامتحانات المستوى الثاني والرابع أيام (السبت ، الاثنين ، الأربعاء) وقد جاء ذلك في إطار قرارات مجلس الكلية المنعقد اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020.





وتقوم كلية الإعلام بعقد العديد من الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، لاستخدام المنصات الالكترونية وتنمية مهاراتهم ومواجهة أي معوقات قد تواجههم أثناء استخدامها .