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تعليم

فريق لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحفل بوسي في جامعة مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:59 م
جانب من الحفلة
جانب من الحفلة
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كريم ناصر
بدأ منذ قليل حفل النجمة بوسي،  بجامعة مصر للعلوم  والتكنولوجيا و الذى تمت إقامته وسط إجراءات احترازية من الموجة الثانية لفيروس كورونا،  والتي يٱتى  على رأسها مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام التام بارتداء الكمامات والقفازات . 


وقامت الجامعة بتخفيض الكثافة الجماهيرية لأقل عدد، كما حرصت  إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظًا على قواعد السلامة للجمهور والحضور.


وتغنى النجمة بوسي مجموعة متنوعة من أعمالها الجديدة التي تقدمها لأول مرة على مسرح الجامعة، إلى جانب عدد من أغانيها الشهيرة التي ميزت شخصيتها الغنائية ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب، و قد بدأت الحفل بأغنية اضحك للدنيا . 


بالإضافة إلى تنويعات من أغانى الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجم فضل شاكر. 


ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطني والفني والإبداعي للطلاب، وبناء الشخصية الإنسانية، وفى إطار دورها بالاعتناء بالثقافة والفنون وإيمانا منها بأهمية الدور الحيوى الذى تلعبه القوى الناعمة، ويشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسي للجمهور، حيث تشدو بأغنية وطنية في حب مصر تقدمها المطربة الشعبية بوسي، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يتسع لـ 1300 كرسى، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة فى الفترة الأخيرة.
فريق لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحفل بوسي في جامعة مصر
فريق لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحفل بوسي في جامعة مصر
فريق لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحفل بوسي في جامعة مصر
فريق لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحفل بوسي في جامعة مصر
فريق لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحفل بوسي في جامعة مصر
فريق لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحفل بوسي في جامعة مصر
فريق لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بحفل بوسي في جامعة مصر
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