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تعليم

بوسي تتألق بأغنية "آه يا دنيا" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:12 م
جانب من الحفلة
جانب من الحفلة
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كريم ناصر
قدمت بوسي التهنئة الي الشعب المصري بمناسبة العام الجديد ، ويارب تكون سنة سعيدة ويحفظ مصر واهلها من كل سوء.


كما قدمت التهنئة الي الاخوة الاقباط بمناسبة عيدهم .


وأعربت عن سعادتها للقائها بالجمهور من خلال حفل جامعة مصر ، هذا المسرح المهم والذي وقف علي خشبته نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.


وأشعلت بوسي الاجواء في بداية حفلها بأغنية اضحك للدنيا واه يا دنيا وتفاعل كبير في الحفل الفني من الجمهور . 


يذكر انه ووسط إجراءات استثنائية أعدتها إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، استعدادا لحفل النجمة بوسى، ، يأتى على رأسها مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، والالتزام التام بارتداء الكمامات والقفازات، مع تخفيض الكثافة الجماهيرية لأقل عدد، كما حرصت إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظًا على قواعد السلامة للجمهور والحضور.
بوسي تتألق بأغنية "آه يا دنيا" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
بوسي تتألق بأغنية "آه يا دنيا" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
بوسي تتألق بأغنية "آه يا دنيا" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
بوسي تتألق بأغنية "آه يا دنيا" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
بوسي تتألق بأغنية "آه يا دنيا" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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