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فريق رالى القاهرة: لدينا هدف.. وأكاديمية البحث العلمى قدمت لنا كل الدعم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:50 م
حسان ابراهيم
حسان ابراهيم
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شيرين عادل
قال حسان ابراهيم ، طالب بكلية هندسة بجامعة النيل، إن الفريق المكون من مسابقة رالى القاهرة  عددهم  35 طالب وكان العام الماضى أول مشاركة لهم وبدأوا فى يناير الماضى خطوات التنفيذ .

وأضاف "ابراهيم "، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة ،  أن المسابقة بتنظيم من أكاديمية البحث العلمى بإشراف جامعة عين شمس ومركز الابتكار والتطوير. 

وأشار إلى أن فريقهم منذ أن بدأ خطواته الأولى وكان لديهم هدف  بوضع اسم جامعة النيل بين كافة الجامعات المصرية. 

ولفت طالب بكلية هندسة بجامعة النيل، أن أكاديمية البحث العلمى تدعم هذه المسابقات بشكل كبير وذلك منذ انطلاقها منذ 3 سنوات ، مشيرأ إلى أن هدف المسابقة تكوين كوادر لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر  وتنفيذ الصناعات الكهربائية. 

وتابع، أن المهندسين فى هذه المسابقة لم يتعاملوا معهم كونهم طلاب جامعات فقط  ولكن يساعدوهم فى الحصول على منتج آمن.
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