تفعيل بروتوكول الذاكرة المؤسسية بين جنوب سيناء ورئاسة الوزراء

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس ، اجتماعًا بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام بطور سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد و مديري الادارات بالديوان العام لتفعيل بروتوكول الذاكرة المؤسسية بين المحافظة ومركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء.





يذكر أن تنفيذ مشروع برنامج الذاكرة المؤسسية "نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني"، بالمحافظة يعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في مجال إدارة المؤسسات إلكترونيًا، من خلال ما يتيحه من أساليب لمتابعة وتطوير الأداء الإداري الداخلي، عن طريق تكامل الأعمال في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، وربط كافة الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة بمواردها البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والإدارية، للعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، بجانب بناء مخزون معرفي من خلال إنشاء قاعدة معلوماتية تشمل كل المعارف والبيانات عن المؤسسة لتسهيل عمليتي التحديث والتطوير، علاوة على توفير منظومة لإدارة وتوثيق العلاقات الخارجية مع الجهات المتعاملة مع المؤسسة.





ويأتي تفعيل البرتوكول، إيمانًا من الطرفين بتنفيذ استراتيجية الدولة المهتمة بتفعيل مفهوم المشاركة والتعاون، الذي من شأنه تطوير أعمال وخدمات المؤسسات، وتحديث وتطوير مختلف المجالات، وبالنظر إلى حاجة الطرفين إلى نشر الوعي بأهمية المشاركة المؤسسية في جميع المجالات.





من جانبه أشاد المحافظ بالمهندسة ايناس سمير نائب المحافظ لجهودها الفعالة مطالبًا جميع مديري الادارات والمعنيين بالمنظومة بسرعة التدريب وإجادة العمل بها لتحقيق استراتيجة الدولة وتطوير أعمال وخدمات المؤسسات وتحديث وتطوير العمل في مختلف المجالات.



