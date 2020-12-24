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رياضة

أرجو الدعاء .. زوجة محمود علاء تعلن إصابة شقيقتها الحامل بفيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:32 م
محمود علاء
محمود علاء
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مصطفى كرم
اعلنت ايمي محمود زوجة الكابتن محمود علاء لاعب نادي الزمالك، عن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ايمي محمود عبر خاصية استوري بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "ادعوا لاختي بالشفاء العاجل عندها كورونا وحامل وتعبانه ارجو الدعاء ليها بالشفاء".

وتابعت " اسأل الله  العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي شفاء لا يغادر سقما ابدا يارب العالمين".

وكانت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك  من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القد قبل إلغاء مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أثبتت إصابة محمود علاء مدافع الفريق  بفيروس كورونا المستجد.

وتقرر خضوعه للعزل المنزلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة بفيروس كورونا مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع، ويحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة الثنائي في الفترة الحالية.

وحرص محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا لجميع أفراد أسرته للاطمئنان على حالتهم.

وأخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى النادى الأبيض رسميًا، بانسحاب الفريق التشادى وتأهل القلعة البيضاء إلى دور المجموعات مباشرة.
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