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مصطفى درويش: قصة بـ 100 وش ليست مسروقة من مسلسل لاكاسا الإسباني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:31 م
عصابة مسلسل 100 وش
عصابة مسلسل 100 وش
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ندى رأفت

نفى الفنان مصطفى درويش، سرقة قصة مسلسل "بـ 100 وش"، من مسلسل إسباني مشهور اسمه "لاكاسا"، مؤكدا أنها مجرد تشابه أفكار.


وأشار مصطفى درويش خلال لقائه مع برنامج " TOP Trending " المُذاع على  فضائية " تن "، إلى أن التشابه يرجع إلى أن فكرة المسلسلين تدور حول العصابة، مشيرًا إلى أن أحداث المسلسل الإسباني تختلف تمامًا عن المسلسل المصري " بـ 100 وش".


ولفت إلى أن ربط المشاهدين أحداث مسلسل "بـ 100 وش" بالمسلسل الإسبانى، من خلال فكرة وجود عصابة متخصصة بالنصب، وتدار من القائد "البروفيسور" ووظيفة بعضهم تشبه وظائف أفراد عصابة عمر وسكر، حيث شبهوا "عمر" آسر ياسين بالبروفيسور، و"حماده" إسلام إبراهيم المتخصص فى اختراق الشبكات والكاميرات تم تشبيهه بـ "ريو"، وشريف دسوقى "سباعى" المتخصص في إفساد المحاولات مثل "طوكيو"، كما أن اختيار مكان مهجور لوضع أفراد العصابة خطتها، مثل المكان الذي اختاره "البروفيسور" لتجميع فريقه وتدريبهم على خطة اقتحام بنك إسبانيا.


وكشف درويش ، عن فيلم "100 وش" الجديد، معلنًا أنه سيُطرح في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر لعام 2021 ، مشيرًا إلى أنه نشر صورة له مع الفنان إسلام إبراهيم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقًا: "انتظروا فيلم (100 وش) في عيد الفطر.. يا ترى هتعمل إيه تاني يا شبح العالم".


وأكد ، أن مسلسل "بـ 100 وش" حقق نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، زينب غريب، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

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