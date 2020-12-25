شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟





قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، إذا كنت مولودا في يوم 25 ديسمبر فإن ذلك يعني أن لديك طاقة كبيرة وموهبة تحليلية، وتحتاج دائما لإحراز تقدم/ أنت أيضا تتمتع بشخصية قوية تساعدك على فرض إرادتك، لكنك تميل لكبت مشاعرك بداخلك.





وقدمت نصيحة عام 2021 تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.