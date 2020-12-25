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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:54 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد وفقا لعلم الأرقام يوم 25 ديسمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج،  إذا كنت مولودا في يوم 25 ديسمبر فإن ذلك يعني أن لديك طاقة كبيرة وموهبة تحليلية، وتحتاج دائما لإحراز تقدم/ أنت أيضا تتمتع بشخصية قوية تساعدك على فرض إرادتك، لكنك تميل لكبت مشاعرك بداخلك. 

وقدمت نصيحة عام 2021 تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

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