بوسي تبدع في غناء "أما براوة" و"هوى يا هوى" على مسرح جامعة مصر

غنت نجمة الغناء الشعبي بوسي في حفل فني كبير بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باقة من اجمل أغانيها القديمة والحديثة بالإضافة الي اغاني الرواد ومنها اغنية "أما براوة" والتي ابدعت في غنائها وأيضا اغنية "هوي يا هوي".









ظهرت نجمة الغناء الشعبي بوسي في اطلالة رائعة ، حيث ارتدت فستانا اسود نال استحسان المتابعين في الحفل.









وأعربت بوسي عن سعادتها للقائها بالجمهور من خلال حفل جامعة مصر، هذا المسرح المهم والذي وقف علي خشبته نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.









واشعلت بوسي الأجواء في بداية حفلها بأغنية اضحك للدنيا واه يا دنيا وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير في الحفل .









أعدت إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إجراءات استثنائية لحفل النجمة بوسى، ، يأتى على رأسها مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، والالتزام التام بارتداء الكمامات والقفازات، مع تخفيض الكثافة الجماهيرية لأقل عدد.







