محافظ القاهرة يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد املا من الله سبحانه وتعالى ان يجعله عيدا سعيدا و ان يسود مصرنا الغالية الاستقرار والسلام والأمن و ان تحيا مصر دائمآ بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة.





وقد بعث ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة العطرة للمطران الدكتور منير حنا أنيس رئيس الطائفة الأسقفية بإقليم القدس والشرق الأوسط ، والانبا إبراهيم اسحق سدراك بطريرك الكرسي الإسكندري وسائر الكرازة المرقسية بطريرك الكاثوليك.





كما ارسل برقيات تهنئة للمطران كريكور أوغسطينوس كوسا مطران مطران الأرمن الكاثوليك أسقف الإسكندرية لمصر والسودان ، والمطران ممفيس نيقوديموس الوكيل البطريركي لبطريركية الإسكندرية الروم الأرثوذكس، وجرجس إبراهيم صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، المطران غريغوريوس الثالث بطريرك طائفة الروم الكاثوليك بمصر، المطران جورج بكر النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك بمصر، قداسة ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا والروم الأرثوذكس ، ويسري يوسف المفوض العام لطائفة الأقباط الأدفنتست بمصر والاسقف اشود منانسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر.





يذكر أن احتفالات أعياد الميلاد المجيد في كنائي مصر تبدأ اليوم الجمعة وتستمر حتى 7 يناير وفقًا للتقويم الذي تتبعه كل كنيسة وسط إجراءات احترازية مشددة أقرتها الكنائس بسبب زيادة حالات فيروس كورونا.