ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:55 ص
محافظ القاهرة يهنئ
محافظ القاهرة يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
Advertisements
عبدالعزيز جمال
هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد املا من الله سبحانه وتعالى ان يجعله عيدا سعيدا و ان يسود مصرنا الغالية الاستقرار والسلام والأمن و ان تحيا مصر دائمآ بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة.

وقد بعث ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة العطرة للمطران الدكتور منير حنا أنيس رئيس الطائفة الأسقفية بإقليم القدس والشرق الأوسط ، والانبا إبراهيم اسحق سدراك بطريرك الكرسي الإسكندري وسائر الكرازة المرقسية بطريرك الكاثوليك.

كما ارسل برقيات تهنئة للمطران كريكور أوغسطينوس كوسا مطران مطران الأرمن الكاثوليك أسقف الإسكندرية لمصر والسودان ، والمطران ممفيس نيقوديموس الوكيل البطريركي لبطريركية الإسكندرية الروم الأرثوذكس، وجرجس إبراهيم صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، المطران غريغوريوس الثالث بطريرك طائفة الروم الكاثوليك بمصر، المطران جورج بكر النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك بمصر، قداسة ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا والروم الأرثوذكس ، ويسري يوسف المفوض العام لطائفة الأقباط الأدفنتست بمصر والاسقف اشود منانسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر.

يذكر أن احتفالات أعياد الميلاد المجيد في كنائي مصر تبدأ اليوم الجمعة وتستمر حتى 7 يناير وفقًا للتقويم الذي تتبعه كل كنيسة وسط إجراءات احترازية مشددة أقرتها الكنائس بسبب زيادة حالات فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بابا الفاتيكان: الصلاة تحررنا من الوحدة وتمنحنا الرجاء

إليسا: نستعد جميعا لاحتفالات أعياد الميلاد ولن ننسى أهالي الشهداء

نادين نسيب نجيم احتفالًا بعيد الميلاد: هللويا ولد المسيح

إليسا عن عيد الميلاد: نصلي لكل عائلات الشهداء والفقراء

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 108474 وخروجهم من المستشفيات

أخبار التوك شو| جدل داخل البيوت المصرية بسبب قرار وزيرالتعليم.. إصابة وائل الابراشي بـ كورونا.. أول طلب لـ بيج رامي بعد حصده "مستر أولمبيا"

كورونا يتوحش .. في أقل من 24 ساعة وفاة رئيس الزمالك وإصابة فنان وبرلماني .. والإبراشي الثاني في الوسط الإعلامي

بعد السلالة الجديدة من كورونا .. الولايات المتحدة على موعد مع كارثة طبيعية جديدة .. صور

انهيار الهاني سليمان وانسحابه على الهواء| تعرف على السبب

5 حالات لحصول الموظف على الإجازات الخاصة بأجر كامل.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

خبراء يحذرون من استخدام المناديل المبللة كمطهر

انتبه .. 4 علامات تشير إلى نقص الماء في الجسم