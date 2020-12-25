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مرأة

بعد الاستيقاظ .. 3 عادات صحية يجب فعلها لمد الجسم بالطاقة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
عادات صباحية
عادات صباحية
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حياة عبد العزيز
يستيقظ الكثير من الأشخاص في كسل ولا يفضلون النهوض من الفراش سريعا إلا بعد عناء، مما يسبب التأخير على مواعيد العمل أو القيام بالمهام المهمة، لذلك يجب فعل العادات التي تمد الجسم بالنشاط والطاقة.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض 3 عادات يجب فعلها يوميا لمد الجسم بالطاقة وفقا لموقع novosti.

1- اليوجا

يمكن أن يساعد التأمل بشكل كبير في اكتساب موقف إيجابي وإيمان وهدوء وصفاء، وأفضل وقت للتأمل هو بعد الاستيقاظ مباشرة.

2- ممارسة الرياضة

على الرغم من الأدلة العلمية التي لا حصر لها على أن النشاط البدني ضروري لحياة صحية، فإن ثلث الأمريكيين فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عامًا يمارسون النشاط البدني بانتظام، إذا كنت تريد أن تكون بصحة جيدة وسعيدًا ومنتجًا طوال اليوم، فقم بدمج عادة النشاط البدني المنتظم في حياتك، بعد الاستيقاظ، قم ببعض التمارين الخفيفة ، ويكفي أن تقوم بتمارين الإطالة.

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3- الاستحمام بالماء البارد

إن التعرض للماء البارد يقوي المناعة، ويحسن الدورة الدموية، ويقلل من الاكتئاب، ويحفز فقدان الوزن، ويسرع من عمل الغدد الليمفاوية ، ولكنه يزيد أيضًا من مستوى الطاقة التي يحتاجها الجميع في بداية اليوم، قد يكون الأمر غريبًا ومخيفًا في البداية، لكنك ستعتاد عليه سر، وبمجرد أن تصبح عادة ، ستلاحظ تغيرات نحو الأفضل.

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